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| 2016-12-30 Александр Бочкарев
Но ситуация меняется, и можно говорить о победе в Заксобрании той группы депутатов, которые при принятии областного бюджета отстояли интересы Нижнего Новгорода. Взаимодействие между региональным парламентом и городской думой с правительством области в 2017 году перейдут на новый уровень, это можно сказать однозначно.
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| 2016-12-30 Владислав Никонов
Мы получаем значительные средства и на бюджетное выравнивание, и на крупные инфраструктурные проекты, прежде всего строительство мостов, дорог. На годы вперед запланирована программа «Школьный автобус», причем значительная часть автобусов для нее будет производиться в Нижегородской области.
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| 2016-12-30 Ольга Щетинина
Среди самых запомнившихся проектов «Единой России» в уходящем году могу выделить строительство и ремонт спортивных залов в сельских школах. Сельские ребятишки получили возможность заниматься в оборудованных залах с современным оборудованием. Это большой импульс к развитию досуга детей и к привлечению к занятиям физкультурой и спортом.
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| 2016-12-30 Владимир Панов
С 1 января 2017 года начнут действовать четыре новых партийных проекта «Единой России». Все они – это следствие наказов, которые получили кандидаты от «Единой России» во время кампании по выборам в Государственную Думу.
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| 2016-12-29 Валерий Осокин
Нижегородская область на общем фоне регионов России занимает передовые позиции. Поэтому я вижу только положительные итоги года. Считаю, что перспективы на 2017-й год у нас очень хорошие – по развитию и промышленности, и оборонно-промышленного блока. |
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| 2016-12-26 Константин Крылов
Нефтедобывающая Норвегия объявила, что в 2025 году запретит машины на бензине и солярке. Запрет на бензиновые двигатели прорабатывается в Германии, финишной чертой объявлен 2030 год. Тем временем «Фольксваген» открывает завод по производству аккумуляторов, а «Мерседес» и «BMW» готовят свои ответы «Тесле».
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| 2016-12-26 Олег Неменский
Поимка «лазутчиков, работающих на российские СМИ» изменила дискурс российско-белорусских отношений, которые теперь нередко стали описываться в Белоруссии с помощью почти военной лексики, основанной на крайне враждебном восприятии политики России.
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| 2016-12-26 Егор Холмогоров
Теории циклов традиционно притягательны для русской мысли – здесь достаточно вспомнить культурные циклы Леонтьева, экономические циклы Кондратьева (чья популярность вышла далеко за русские пределы), солнечные циклы Чижевского, этногенетические циклы Гумилева, неомальтузианские циклы Нефедова.
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| 2016-12-12 Виктор Милитарев
После недавнего заявления президента, эта тема в очередной раз стала активно обсуждаться. И в очередной раз патриотическая общественность выразила свое недовольство этим концептом. Я хочу более-менее систематически описать причины нашего недовольства идеей «российской нации».