Александр Бочкарев Нижний Новгород был брошен Но ситуация меняется, и можно говорить о победе в Заксобрании той группы депутатов, которые при принятии областного бюджета отстояли интересы Нижнего Новгорода. Взаимодействие между региональным парламентом и городской думой с правительством области в 2017 году перейдут на новый уровень, это можно сказать однозначно.