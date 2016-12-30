Агентство Политических Новостей - Нижний Новгород
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Среда, 4 января 2017, 22:10
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Новости » Все новости
15:30
 Торгово-развлекательный центр «Седьмое небо» приглашает юных нижегородцев в каникулы на новогодние представления
20:11
 «АПН – Нижний Новгород» поздравляет с Новым Годом!
17:41
 «Строительная Кампания» построит многоэтажки напротив парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде
14:22
 Новую школу в микрорайоне «Цветы» в Нижнем Новгороде построят в 2020 году
14:02
 Сергей Белов поручил специалистам активнее следить за состоянием крыш в новогодние праздники
13:16
 Нижегородский Роспотребнадзор открыл горячую линию по фактам торговли спиртсодержащей непищевой продукцией
13:00
 Нижегородский ХК «Старт» уступил ульяновской «Волге» в повторном матче Суперлиги
Нижегородский эксперт-клуб
Праймериз: итоги, уроки, перспективы
Контроль качества услуг и уровня удовлетворенности клиентов предприятий жилищно-коммунальной сферы
Политическая ситуация в России после убийства Б.Немцова
Рейтинги АПН-НН
Рейтинг политических лидеров и неудачников недели
Рейтинг деловых лидеров и неудачников недели
Рейтинг cпортивных лидеров и неудачников недели
Рейтинг культурных событий и неудач недели
Комментарии » Все Комментарии
2016-12-30 Александр Бочкарев
Нижний Новгород был брошен
Но ситуация меняется, и можно говорить о победе в Заксобрании той группы депутатов, которые при принятии областного бюджета отстояли интересы Нижнего Новгорода. Взаимодействие между региональным парламентом и городской думой с правительством области в 2017 году перейдут на новый уровень, это можно сказать однозначно.
2016-12-30 Владислав Никонов
Голос нижегородских депутатов звучит весьма весомо
Мы получаем значительные средства и на бюджетное выравнивание, и на крупные инфраструктурные проекты, прежде всего строительство мостов, дорог. На годы вперед запланирована программа «Школьный автобус», причем значительная часть автобусов для нее будет производиться в Нижегородской области.
2016-12-30 Ольга Щетинина
Нижегородская область будет в лидерах по сдаче норм ГТО
Среди самых запомнившихся проектов «Единой России» в уходящем году могу выделить строительство и ремонт спортивных залов в сельских школах. Сельские ребятишки получили возможность заниматься в оборудованных залах с современным оборудованием. Это большой импульс к развитию досуга детей и к привлечению к занятиям физкультурой и спортом.
2016-12-30 Владимир Панов
Самое главное – услышать, что нужно людям
С 1 января 2017 года начнут действовать четыре новых партийных проекта «Единой России». Все они – это следствие наказов, которые получили кандидаты от «Единой России» во время кампании по выборам в Государственную Думу.
2016-12-29 Валерий Осокин
Наступает стабилизация
Нижегородская область на общем фоне регионов России занимает передовые позиции. Поэтому я вижу только положительные итоги года. Считаю, что перспективы на 2017-й год у нас очень хорошие – по развитию и промышленности, и оборонно-промышленного блока.

Публикации » Все Публикации
2016-12-31 От редакции
Рейтинг спортивных лидеров и неудачников недели (22 - 28 декабря)
Рейтинги. Спортивным лидером недели эксперты назвали главного тренера молодежной хоккейной команды «Чайка» Вячеслава Рьянова.
2016-12-31 От редакции
Рейтинг культурных событий и неудач недели (19 - 25 декабря)
Рейтинги. Главным культурным событием недели эксперты назвали  открытие «Горьковских елок» на площади Горького в Нижнем Новгороде.
От редакции
Рейтинг политических лидеров и неудачников недели (19 - 25 декабря)
Рейтинги. Политическим лидером недели эксперты назвали главу Нижнего Новгорода Ивана Карнилина. Список неудачников возглавил депутат думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев.
От редакции
Рейтинг деловых лидеров и неудачников недели (19 - 25 декабря)
Рейтинги. Деловым лидером недели эксперты назвали генерального директора ЦБК «Волга» Дмитрия Донченко. Список неудачников возглавил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» Евгений Водопьянов.
2016-12-26 Константин Крылов
Облик грядущего. Электричество, роботы, новые деньги
Нефтедобывающая Норвегия объявила, что в 2025 году запретит машины на бензине и солярке. Запрет на бензиновые двигатели прорабатывается в Германии, финишной чертой объявлен 2030 год. Тем временем «Фольксваген» открывает завод по производству аккумуляторов, а «Мерседес» и «BMW» готовят свои ответы «Тесле».
2016-12-26 Олег Неменский
Русскомирцы в облаве
Поимка «лазутчиков, работающих на российские СМИ» изменила дискурс российско-белорусских отношений, которые теперь нередко стали описываться в Белоруссии с помощью почти военной лексики, основанной на крайне враждебном восприятии политики России.
2016-12-26 Егор Холмогоров
На своем глобусе
Теории циклов традиционно притягательны для русской мысли – здесь достаточно вспомнить культурные циклы Леонтьева, экономические циклы Кондратьева (чья популярность вышла далеко за русские пределы), солнечные циклы Чижевского, этногенетические циклы Гумилева, неомальтузианские циклы Нефедова.
От редакции
Рейтинг спортивных лидеров и неудачников недели (15 - 21 декабря)
Спортивным лидером недели эксперты назвали главного тренера баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Артурса Шталбергса.
2016-12-12 Виктор Милитарев
Спор о «российской нации»
После недавнего заявления президента, эта тема в очередной раз стала активно обсуждаться. И в очередной раз патриотическая общественность выразила свое недовольство этим концептом. Я хочу более-менее систематически описать причины нашего недовольства идеей «российской нации».